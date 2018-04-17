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    السفير: نفكر مد المسار السياحي إلى المناطق الشرقية في تركيا حتى نخجوان

    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    قال أركان أوزورال سفير تركيا في باكو إنه من الممكن مد المسار السياحي الى المناطق الشرقية في تركيا حتى نخجوان.

    أفاد مراسل أذرتاج عن أوزورال قوله إن ثمة إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الاقتصاد كلها بما فيه مجال السياحة بين تركيا ونخجوان مفيدا ان تدفقا سياحيا طفق يزداد منذ العام الماضي الى المناطق الشرقية في تركيا خاصة الى مدينتي قارص وإغدير: "غرضنا تمديد هذا المسار السياحي حتى نخجوان بالتعاون مع نخجوان".

    وأضاف السفير التركي "أننا نريد زيادة عدد السائحين الوافدين من تركيا الى نخجوان من خلال المزيد من تطوير العلاقات السياحية بين نخجوان وتركيا ويمكن القول نظرا لتاريخ نخجوان وجمال طبيعتها ووجود كهوف الملح الصحية (مستوصف طبيعي) بأنها مكان يلفت اهتمام السائحين لفتا كبيرا".

    AZERTAG.AZ :السفير: نفكر مد المسار السياحي إلى المناطق الشرقية في تركيا حتى نخجوان
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