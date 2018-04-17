أسكي شهر، 17 أبريل، أذرتاج

قال سالتوك دوزيول المدير العام لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب إن أكثر من 93 في المائة من الاعمال في المرحلتين من مشروع تاناب منفذ وسيمد أول غاز تجاري الى تركيا عبر تاناب ابتداء من مطلع يوليو القادم.

أفاد مراسل أذرتاج الموفد الى تركيا عن دوزيول قوله إن الأعمال في مشروع تاناب أكبر جزء ممر الجنوب للغاز طولا وقطرا قد دخلت المرحلة الأخيرة حيث ان إنشاء جزء تاناب البالغ طوله 1350 كم بقطر 56 بوصة مستكمل وتم توصيل غاز الى مدينة أسكي شهر تجريبيا من خلال الخط. وتم إمداد كابل الألياف البصرية على طول الخط أيضا.

وأضاف ان أعمال المرحلة الابتدائية في المشروع التي تقضي بتمكين قبول الغاز الأول الى نظام شركة بوتاش التركية في أواسط العام الحالي مستكملة بنسبة 99 في المائة فيما تم التوصل الى تقدم نسبته 80 في المائة من الأعمال القاضية بضخ الغاز الطبيعي الى أوروبا من خلال أراضي تركيا في نهاية 2019م كالمرحلة الأولى حيث من المخطط نقل ملياري متر مكعب من الغاز الى تركيا عبر تاناب في المرحلة الأولى مع إمكانية توصيل هذا الحجم خلال فترة 3 سنوات تالية الى 6 مليارات متر مكعب.

كما ان أعمال إنشاء خط أنبوب مزدوج طوله 18 كم بقطر 36 بوصة من خلال مضيق الدردنيل من المشروع ووضع كابل الألياف البصرية في قاع البحر مستكملة أيضا مع تغليف خط الأنبوب تحت الأرض للمحافظة بالإضافة الى تنفيذ أعمال إعادة البناء والتأهيل في كلا الساحلين اللذين يبلغ الخط فيهما برا.

وقال إن انشاء محطتي الضغط سي اس 5 بمنطقة سيد غازي من مدينة أسكي شهر والقياس ا ماس 2 من خط الأنبوب منفذ ما مكن من ضخ الغاز في النظام.

وابلغ ان عدد العاملين في المشروع إبان فترات الذروة من العمل في الميادين الإنشائية بلغ 9200 عامل فيما تم تنفيذ 82 مليون عامل ساعة من الأعمال في المشروع حتى الآن.

يذكر ان حصص مساهمات تاناب موزعة على شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المغلقة الأذربيجانية 51 في المائة وستياش 7 في المائة وبوتاش التركية 30 في المائة وبي بي البريطانية 12 في المائة.