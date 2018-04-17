رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق يهنئ الرئيس إلهام علييف

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني ببرقية تهنئة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

أفاد مراسل أذرتاج ان الشيخ حمد بن جاسم نقل من خلالها أطيب تمنياته وأسمى تبريكاته للرئيس إلهام علييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية تالية.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق فيها عن تمنياته للرئيس علييف نجاحا في فعالياته الدولية السامية من اجل رفاهية الشعب الأذربيجاني الصديق وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.