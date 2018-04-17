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    ولي العهد بدولة الكويت يهنئ الرئيس إلهام علييف

    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٣٩]

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    بعث ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ببرقية تهنئة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    أفاد مراسل أذرتاج أن الشيخ نواف الأحمد الجابر هنأ من خلالها الرئيس إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية أذربيجان متمنيا له نجاحا مستمرا في فعالياته الرامية الى ما فيه خير وازدهار وتنمية للشعب الأذربيجاني الصديق وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :ولي العهد بدولة الكويت يهنئ الرئيس إلهام علييف
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