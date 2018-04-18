حلف اليمين الدستوري للرئيس الأذربيجاني المنتخب إلهام علييف

باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أقيم اليوم في المجلس الوطني الأذربيجاني حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الأذربيجاني المنتخب إلهام علييف وذلك بحضور كبار مسئولين لأذربيجان وأعضاء الحكومة ونواب المجلس الوطني وأفراد أسرة الرئيس.

بعد إحضار علم الدولة الأذربيجانية وعلم الرئيس الأذربيجاني تحت أصداء النشيد ألقى رئيس محكمة الدستور الأذربيجانية فرهات عبداللهيف كلمة أعلن فيها أن السيد إلهام علييف انتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان وفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية وبقرار 17 أبريل عام 2018 أصدرته محكمة الدستور.

ثم أقسم الرئيس إلهام علييف على الدستور الأذربيجاني والقرآن بأنه سيلتزم الدستور الأذربيجاني وسيدافع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وسيخدم الشعب بحكمة.

ثم عزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان. انحنى الرئيس أمام علم الدولة وقبله.

ثم ألقى الرئيس الأذربيجاني كلمة موسعة في مراسم حلف اليمين الدستورية.

ثم أخذوا علم الدولة وعلم الرئيس من الميدان واختتمت المراسم.