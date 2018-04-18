    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    حلف اليمين الدستوري للرئيس الأذربيجاني المنتخب إلهام علييف

    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [٠٩:٥‎٥‎]

    باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أقيم اليوم في المجلس الوطني الأذربيجاني حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الأذربيجاني المنتخب إلهام علييف وذلك بحضور كبار مسئولين لأذربيجان وأعضاء الحكومة ونواب المجلس الوطني وأفراد أسرة الرئيس.

    بعد إحضار علم الدولة الأذربيجانية وعلم الرئيس الأذربيجاني تحت أصداء النشيد ألقى رئيس محكمة الدستور الأذربيجانية فرهات عبداللهيف كلمة أعلن فيها أن السيد إلهام علييف انتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان وفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية وبقرار 17 أبريل عام 2018 أصدرته محكمة الدستور.

    ثم أقسم الرئيس إلهام علييف على الدستور الأذربيجاني والقرآن بأنه سيلتزم الدستور الأذربيجاني وسيدافع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وسيخدم الشعب بحكمة.

    ثم عزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان. انحنى الرئيس أمام علم الدولة وقبله.

    ثم ألقى الرئيس الأذربيجاني كلمة موسعة في مراسم حلف اليمين الدستورية.

    ثم أخذوا علم الدولة وعلم الرئيس من الميدان واختتمت المراسم.

    AZERTAG.AZ :حلف اليمين الدستوري للرئيس الأذربيجاني المنتخب إلهام علييف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يزور ميدان علم الدولة
    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف وأفراد أسرته يزورون مقبرة الشهداء
    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٨]
    الرئيس الأذربيجاني يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
    ١٣.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
    الرئيس الافغاني يتصل هاتفيا بنظيره الاذربيجاني
    حلف اليمين الدستوري للرئيس الأذربيجاني المنتخب إلهام علييف