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    الرئيس الأذربيجاني يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف

    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٨]

    باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأفراد أسرته بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية بعد حفل أداء اليمين الدستوري.

    ووضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام ضريح الزعيم القومي.

    كما وضع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأفراد أسرته باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
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