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    الرئيس إلهام علييف وأفراد أسرته يزورون مقبرة الشهداء

    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٠]

    باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وأفراد أسرته اليوم مقابر الشهداء بعد حفل أداء اليمين الدستوري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    ثم شاهد الرئيس إلهام علييف وأفراد أسرته منظر العاصمة الأذربيجانية باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وأفراد أسرته يزورون مقبرة الشهداء
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