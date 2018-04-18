الرئيس إلهام علييف يزور ميدان علم الدولة

باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وأفراد أسرته اليوم ميدان علم الدولة.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس حرس الشرف استقبل بتحية عسكرية الرئيس الأذربيجاني والقائد العام الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

ورحب رئيس الدولة بالجنود.

ثم عزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

ثم أطلقت طلقات مدفعية خلبية على شرف رئيس جمهورية أذربيجان والقائد العام الأعلى للقوات المسلحة.

استعرض حرس الشرف أمام رئيس الدولة تحت أصداء النشيد العسكري.

في ختام الحفل التقطت صورة تذكارية.