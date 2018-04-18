باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وقع الرئيس إلهام علييف اليوم مرسوما بشأن تنفيذ صلاحيات أعضاء مجلس الوزراء في جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا للمادة الـ116 من دستور جمهورية أذربيجان، كلف الرئيس إلهام علييف تنفيذ صلاحيات أعضاء مجلس الوزراء في جمهورية أذربيجان إلى التركيبة السابقة لمجلس الوزراء الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يوقع مرسوما بشأن تنفيذ صلاحيات أعضاء مجلس الوزراء

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