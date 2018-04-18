الرئيس إلهام علييف: الانتخابات الرئاسية أظهرت إرادة الشعب الأذربيجاني

باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

عكست الانتخابات الرئاسية إرادة الشعب الأذربيجاني. صوت شعب أذربيجان للأعمال المنجزة والتطور والتقدم والأمن والتنمية المستقبلية، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما قاله رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها اليوم خلال حفل أداء اليمين الدستوري.

قال رئيس الدولة إن الانتخابات أجريت بشكل نزيهة وشفافة حيث تتطابق نتائج استطلاعات الرأي التي أجرته المنظمات الدولية والمحلية فيما قبل الانتخابات وخلالها مع النتائج الرسمية للاقتراع، الأمر الذي يظهر مرة أخرى أن الانتخابات تعكس إرادة شعبنا.