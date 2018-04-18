انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط المواجهة للجيشين الأذربيجاني والأرميني في أراضي محافظة فضولي الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان أوقنين يوفيج وميخائيل أولارو.