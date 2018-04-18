محلل مصري: الشعب الأذربيجاني أيد بالنهج السياسي للرئيس إلهام علييف

القاهرة، 18 أبريل، أذرتاج

علق المحلل السياسي المصري المعروف مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية الدكتور احمد طاهر على نتائج الانتخابات الرئاسية المنظمة في أذربيجان قائلا إن تصويت غالبية مواطني أذربيجان لصالح الرئيس إلهام علييف في الانتخابات الرئاسية يبرهن أن الشعب الأذربيجاني اختار الأمن والاستقرار والنمو في البلد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الدكتور طاهر قوله لها إن مستوى إقبال الناخبين العالي وتصويت معظمهم لصالح الرئيس إلهام علييف يثبت كذلك دعما قويا للنهج السياسي الذي يمارسه الرئيس علييف منذ تولى زمام السلطة عام 2003م مفيدا أن هذا يدل كذلك على ان الشعب الأذربيجاني لا يقبل أيضا أي جهد يسعى الى صده عن الطريق المستقيم.

وأشار مدير المركز الى ان فترة رئاسة الرئيس إلهام علييف في البلد شهدت تحقيق إنجازات كبرى في جميع المجالات مؤكدا ان تحقق مفهوم التنمية "النظرة الى المستقبل: أذربيجان 2020م" يكسب ببالغ الأهمية أيضا.

وذكر الدكتور احمد طاهر أنه من الواجب ان تتحد جميع شرائح المجتمع حول الرئيس السياسي للبلد من اجل مواصلة عملية تنمية البلد ومقاومة التحديات الحديثة كلها.