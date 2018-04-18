خالد عبد العزيز: فوز إلهام علييف ليس بانتصار الديمقراطية فقط بل وظفر الشعب الأذربيجاني أيضا

القاهرة، 18 أبريل، أذرتاج

قال خالد عبد العزيز نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمراسلة أذرتاج إن إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا في أذربيجان ليس بانتصاره فحسب بل وظفر جميع الشعب الأذربيجاني والرابح من هذا بالدرجة الأولى هو الشعب نفسه.

أفادت مراسلة أذرتاج عن خالد عبد العزيز المعلق السياسي المصري النافذ قوله إن رئيس دولة أذربيجان سيواصل فعالياته متعددة الجوانب الموجهة إلى ضمان الاستقرار والنمو في الفترات القادمة أيضا قائلا إن الرئيس إلهام علييف سياسي يتميز بوجهاته السياسية الهادفة والبصيرة ويقود البلد خطوة خطوة نحو إنجازات كبرى ومستقبل باهر.

وأشار خالد عبد العزيز الى انه يكفينا بتذكر الأوضاع المتكونة في أذربيجان قبل 25 سنة حيث كانت تتسم بالحرب والتوتر والغموض مفيدا أن الرئيس إلهام علييف مواصلا نهج الزعيم العام حيدر علييف تمكن من ضمان الاستقرار والأمن والنمو والتنمية في جميع المجالات في البلد.

وابلغ المحلل السياسي أنه من الملاحظة تنمية اقتصاد أذربيجان الدائمة والسريعة مفيدا ان هذا ليس بصدفة بل نتيجة جهود ملحة لإلهام علييف الذي يحقق مخططات ومشاريع ضخمة من اجل رفع مستوى الحياة لكل مواطن والبلد ككل والذي يعير باهتمام كبير دائما بتعزيز إمكانات اقتصادية للبلد.

وشدد خالد عبد العزيز على ان أذربيجان أصبحت عضوا كامل الحقوق لدى عدد كبير من المنظمات الدولية خلال فترة ولاية الرئيس إلهام علييف لاعبة دورا كبيرا في المحافل الدولية.

وقال إنه مما يجدر بالذكر خاصة ان مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات كان اعلى جدا بالغا 75 في المائة وقياسا الى عدد كثير من البلدان يعد هذا الرقم كبيرا للغاية كما ان الانتخابات جرت في جو من النزاهة والعدل تحت أنظار مئات من المراقبين والمتابعين المحليين والأجانب. ولا شك في ان هذه الانتخابات لم تكن انتصار الديمقراطية في أذربيجان فحسب بل وتصديقا على الثقة في النهج الاجتماعي الاقتصادي أيضا بما ان الانتخابات قد عكست عن إرادة الشعب عكسا كاملا.

واستكمل خالد عبد العزيز آراءه بأن انتخاب الهام علييف لم يرحب به من جانب البلاد المسلمة والعربية فقط ولكنه من طرف جميع البلاد العالمية أيضا وهو شخصية لها وجهة نظر هادفة للأحداث وبقيادته قد أحرزت أذربيجان إنجازات كبرى شاملة وأقيمت علاقات متينة مع مختلف بلاد العالم بجانب كشب نفوذ كبير لدى المحافل الدولية وزد عليه ان أذربيجان تتماشى مع الزمن والحداثة.