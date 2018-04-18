الجيش الأرميني يصيب مواطنا أذربيجانيا نتيجة اطلاق النار عليه

باكو، 18 ابريل (أذرتاج).

أصيب حاجييف رحيم اذر اوغلو (ولد 15 مارس عام 1991) ساكن قرية يوخاري قيام الدينلي في محافظة آغجابدي بجروح أثناء عمله في المزرعة نتيجة إطلاق النيران من قبل وحدات الجيش الأرميني في 18 ابريل.

أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الوطنية أذرتاج ان الجريح تم نقله الى المستشفى. قال مدير قسم الجراحة في مستشفى اغجابدي المركزي واقف باغيروف عن حالة الجريح الصحية ان الجريح خضع للعملية الجراحية العاجلة بعد اجراء الفحوص والتحاليل. اخترقت الرصاصة قفصه الصدري من الأيمن. تم تحديد مكان الرصاصة بين الفقرة الصدرية الثانية عشرة وفقرة الظهر الأولى. ودخلت الرصاصة في العظم امام العمود الفقري ووراء الابهر البطني والابهر الصدري. لم يتيسر اخراج الرصاصة بسبب وجودها حول الأعضاء المهمة. اثناء العملية الجراحية تم إزالة الدم المتخثر من البطن وتم خياطة الجرح في الجزء الأسفل من الرئة. ان المريض في قسم العناية المركزة في المستشفى وحالته الصحية خطيرة.