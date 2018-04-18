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    الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي

    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٣٠]

    باكو، 18 أبريل، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن عشر من أبريل اليوم في باكو بوزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة لبلدان منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي
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    الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي