باكو، 18 أبريل، أذرتاج التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن عشر من أبريل اليوم في باكو بوزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة لبلدان منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يستقبل وزراء الشباب والرياضة المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضي للتعاون الإسلامي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده