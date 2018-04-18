باكو، 18 أبريل، أذرتاج بعث رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ببرقية تهنئة للرئيس إلهام علييف. أفاد مراسل أذرتاج أن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اعرب فيها عن تحياته وتبريكاته للرئيس إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه للمنصب. وتمنى الشيخ عبد الله بن ناصر للرئيس إلهام علييف نجاحا مستمرا وللشعب الأذربيجاني الأخوي تنمية مستدامة.

AZERTAG.AZ : رئيس مجلس الوزراء القطري يهنئ الرئيس إلهام علييف

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