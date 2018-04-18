باكو، 18 أبريل، أذرتاج بعث صاحب السمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تهنئة للرئيس إلهام علييف. أفاد مراسل أذرتاج أن أمير دولة قطر نقل من خلالها بالنيابة عن شعب دولة قطر وباسمه شخصيا أسمي تبريكاته وتحياته الى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان. وتمنى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس إلهام علييف النجاح والأمن وللشعب الأذربيجاني الأخوي تنمية مستدامة والمزيد من تعزز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

AZERTAG.AZ : أمير دولة قطر يهنئ الرئيس إلهام علييف

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