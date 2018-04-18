باكو، 18 أبريل، أذرتاج بعث صاحب السمو نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني ببرقية تهنئة للرئيس إلهام علييف. أفاد مراسل أذرتاج أن نائب أمير دولة قطر نقل من خلالها أسمى تبريكاته وتحياته الى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان. وتمنى صاحب السمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني للرئيس إلهام علييف موفور الصحة واستمرار النجاح وللشعب الأذربيجاني الأخوي تنمية مستدامة أسرع.

AZERTAG.AZ : نائب أمير دولة قطر يهنئ الرئيس إلهام علييف

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