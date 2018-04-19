    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع النفط الأذربيجاني أكثر من 74.60 دولارا

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٢]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    يستمر ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.61 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.55 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 73.91 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.43 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.80 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.33 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع النفط الأذربيجاني أكثر من 74.60 دولارا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٧]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٤]
    مدير تاناب: استكمال 93 % من الاعمال في المرحلتين من المشروع
    سيمد الغاز الطبيعي التجاري الأول الى تركيا ابتداء من يوليو القادم
    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٠٢]
    سوكار تركيا تستحوذ حصة من أسهم مشروع تاناب
    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٠]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ارتفاع النفط الأذربيجاني أكثر من 74.60 دولارا