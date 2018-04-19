نقل اكثر من مليارين متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو-تبليسي-أرضروم
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٠]
باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم نقل 6 مليارات و662.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال الشهر الماضي، الأمر الذي ارتفع 7.1 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2017.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 30.7 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير مليارين و46.2 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.
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