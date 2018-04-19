نقل 8.2 مليون طن من البترول عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان

باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم نقل 10 ملايين و124 ألف طن من البترول عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط في أذربيجان خلال الربع الأول للعام الجاري.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81.6 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 8 ملايين و258.6 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال أشهر يناير - مارس. وكذلك، تم نقل مليون و538.8 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.