أذربيجان تستضيف بطولة اﻻتحاد الرياضي الثانية للتضامن الإسلامي للتنس

باكو، 19 أبريل (أذرتاج).

تم التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية الأذربيجانية والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ذلك على هامش الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة بباكو.

أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الوطنية أذرتاج ان مذكرة التفاهم وقع عليها رئيس اللجنة الأولمبية الأذربيجانية جنكيز حسينزاده والأمين العام للاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس.

تهدف مذكرة التفاهم هذه الى تعزيز التضامن الإسلامي بين رياضيي البلدان الأعضاء في الاتحاد والحفاظ على اسمى القيم الرياضية ومبادئها وترويج الحركة الرياضية والاولمبية في البلدان الإسلامية ونشر مشاعر الوحدة والاخوة بين شباب البلدان الأعضاء.

رغبة في تطوير التعاون ستستضيف أذربيجان في يوليو لهذا العام بطولة اﻻتحاد الرياضي الثانية للتضامن الإسلامي للتنس.