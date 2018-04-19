إنتاج حوالي 478 الف طن من وقود الديزل بأذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

صدرت إدارة التسويق والعمليات الاقتصادية بشركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال أشهر يناير - مارس 477.8 ألفا طن من وقود الديزل و307.6 ألف طن من البنزين للسيارات و57.6 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و140.5 ألف طن من الكيروسين و19.7 ألف طن من المازوت و5.2 ألف طن من زيوت التشحيم و58.8 ألف طن من القار و63.6 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة سوكار أن القيمة الإجمالية لإنتاج المنتجات النفطية في مجال الإنتاج بلغ 712.8 مليون مانات انخفضت 0.6 في المائة قياسا إلى اشهر يناير - مارس للعام الماضي. انخفض إنتاج الكيروسين من المنتجات النفطية بنسبة 5.5 في المائة ووقود مازوت بنسبة 89.9 في المائة. وارتفع إنتاج البنزين للسيارات ووقود الديزل وزيوت التشحيم والقار النفطي وفحم الكوك.