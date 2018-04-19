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    إنتاج 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بباكو خلال الربع الأول

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٩]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم إنتاج 9 ملايين و662.4 ألف طن من البترول و7 مليارات و145.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير - مارس للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال يناير – مارس بلغت 8.2 مليار مانات وهو أكثر بنسبة 1.8 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    بلغ استخراج النفط الخام 4 مليارات و443.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

    ارتفع خلال الربع الأول حجم إنتاج النفط بنسبة 2.2 في المائة. وأما إنتاج الغاز الطبيعي فانخفض بنسبة 5.8 في المائة.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بباكو خلال الربع الأول
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