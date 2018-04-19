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    العثيمين يرحب باستضافة السعودية الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 19 ابريل (اذرتاج).

    رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالعرض الذي تقدمت به حكومة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة عام 2020.

    ورفع الأمين العام أسمى آيات الشكر والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على العرض الذي تقدمت به لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة.

    وأصدرت الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في الدول الأعضاء المنعقدة حاليا في العاصمة الأذربيجانية، باكو، قرارا بالموافقة على استضافة المملكة العربية السعودية الدورة المقبلة.

    وعبر الأمين العام عن ثقته في إمكانات وقدرات حكومة المملكة العربية السعودية لضمان نجاح الدورة المقبلة للمؤتمر. مشيرا إلى أن المملكة تعتبر مؤسسا رئيسيا لهذا المؤتمر حيث استضافت الدورتين الأولى والثانية وحققتا نجاحا كبيرا شهدت له جميع الوفود المشاركة من الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها المعنية.

    AZERTAG.AZ :العثيمين يرحب باستضافة السعودية الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة
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