ارتفاع إنتاج البروبلين في أذربيجان بنسبة 11.5 في المئة

باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

صدرت إدارة التسويق والعمليات الاقتصادية بشركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال الربع الأول للعام الجاري 16.1 ألف طن من البروبيلين و29.3 طن من البولي إثيلين ذي الضغط العالي و4 ملايين و289 الف و400 طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 4.1 ألف طن و2.1 الف طن من البولي إثيلين ذي الضغط العالي ومليونين و721 الف و700 طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق و0.01 ألف طن من الميثانول.

زاد إنتاج البروبيلين من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 11.5 في المائة وإنتاج الإيثيلين بنسبة 2.8 في المائة خلال أشهر يناير - مارس.