بطولة هاشموف التذكارية تنطلق في شمكير بملاقاة أقوى أستاذي العالم

شمكير، 19 أبريل، أذرتاج

انطلقت اليوم في مدينة شمكير في أذربيجان بطولة وقار هاشموف التذكارية في دورتها الخامسة.

أفادت مراسلة أذرتاج أن كل اهتمام في الوقت الحاضر مركز على ملاقاة تجري بين أقوى لاعبي الشطرنج عالميا وهما بطل العالم الحالي ماغنوس كارلسن وثاني الترتيب عالميا شهريار محمدياروف.

كما ان اللقاءات الأخرى من الجولة الأولى تجري حاليا بين توبالوف البلغاري ورجبوف الأذربيجاني وبين ناوارا التشيكي ومحمدوف الأذربيجاني وبين جيري الهولندي وكارياكين الروسي وبين ليرن الصيني وفويتاشيك البولندي.