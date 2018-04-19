أذربيجان تشارك في جلسة لجنة المراقبة في جدة

جدة، 19 أبريل، أذرتاج

أذربيجان تشارك في جلسة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للبلدان الأعضاء لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وغير الأعضاء أوبك بلاس المقرر تنظيمها في مدينة جدة بالسعودية في العشرين من أبريل.

أفاد مراسل أذرتاج عن وزارة الطاقة أن نائب وزير الطاقة سمير ولييف يرأس وفد أذربيجان فيها.

يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد جلساتها كل شهرين وتضم فنزويلا والكويت والجزائر وعمان وروسيا والسعودية والأمين العام لأوبك وقد عقدت أول جلسة للجنة هذا العام في الحادي والعشرين من يناير بسلطنة عمان.

يشار الى ان أذربيجان وقعت على اتفاقية خفض حجم الاستخراج اليومي قدر 558 ألف برميل في البلد بجانب 11 بلدا غير الأعضاء لدى أوبك في ديسمبر 2016م.