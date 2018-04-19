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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 20 أبريل

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٣]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 أبريل / نيسان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 20 أبريل / نيسان.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 20 أبريل
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