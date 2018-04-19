فرض قيود على دخول السيارات والشاحنات غير المسجلة بالعاصمة باكو

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور بيانا بشأن خفض كثافة حركة المرور بالعاصمة باكو.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة العامة أنها تفرض قيودا على دخول السيارات والشاحنات غير المسجلة بالعاصمة باكو مدينة باكو ابتداء من 23 أبريل الحالي باستثناء مراكب النقل كلها التي تحمل المنتجات الزراعية والسيارات الخاصة والمنقذة والترميم والتأهيل وغيرها للأغراض الخاصة بغية خفض كثافة حركة المرور في العاصمة وفقا للمحضر المتبنى عام 2015م من جانب لجنة امن حركة المرور بمجلس الوزراء وذلك بشأن استضافة باكو بطولة سباق السيارات الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى.

وتوصي الإدارة العامة المواطنين وضيوف العاصمة والبلاد بالتجنب من استخدام السيارات الخاصة غير المسجلة في العاصمة باكو لزيارة العاصمة وبالاستفادة بدلا من ذلك من الحافلات المريحة والحديثة وكذلك قطار السريع على خط باكو – سومغايت وبالعكس.

والذين يضطرون الى استخدام المراكب النقلية الخاصة للوصول الى العاصمة خصص ميادين خاصة عند مداخل العاصمة لوقف السيارات فيها لمواصلة زيارة العاصمة من خلال حافلات خاصة تسير على مسارات محددة لتوصيلهم الى أقرب محطة لمترو انفاق باكو او اللجوء الى خدمات السيارات بالأجرة.