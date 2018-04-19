بحث سبل تطوير العلاقات بمختلف المجالات بين أذربيجان والأردن

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في الأردن راسم رضايف في الثامن عشر من أبريل برئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان السفارة ان دولة السيد فيصل عاكف الفايز نقل تبريكاته بمناسبة إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا في أذربيجان مؤكدا أهمية برقية تهنئة بعث بها الملك عبد الله الثاني لرئيس الدولة. وعبر رئيس مجلس الأعيان عن الامتنان من تطور علاقات الصداقة والتعاون الأردنية الأذربيجانية مشيرا خاصة الى تأثير إيجابي لعلاقات الصداقة الشخصية بين الملك عبد الله الثاني والرئيس إلهام علييف على العلاقات الثنائية. كما تذكر بامتنان زيارته أذربيجان في مارس السابق للمشاركة في منتدى باكو العالمي واجتماعه برئيس المجلس الوطني اوقتاي أسدوف.

وأطلع رئيس مجلس الأعيان على التطورات السياسية المتوترة الجارية في منطقة الشرق الأوسط خاصة استيطان مليون و300 ألف لاجئ سوري في الأردن وصعوبات اقتصادية تواجهها الأردن بسبب انقطاع العلاقات التجارية التقليدية مع العراق وسوريا مبلغا ان بلاده في حاجة الى الاستثمارات.

وأعرب السفير رضايف عن الامتنان من التبريكات والكلمات الطيبة مبلغا ان الجانب الأذربيجاني هو الآخر مهتم بالمزيد من تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الأردن معتبرا من الضروري تبادل الاستثمارات بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية وفتح مسار جوي مباشر بين باكو وعمان وزيادة كفاءة استخدام إمكانات التعاون الموجودة في السياحة والتعليم وغيرهما.

وأشار الطرفان في الاجتماع الى ان علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان والأردن تطورت خلال الربع الأول من 2018م الحالي باحثين مخرجات البروتوكول الموقع عليه في الجلسة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين المنعقدة في فبراير الماضي وتبادلا الآراء حول المسائل المنوطة في التعاون الثنائي.

كما سلم السفير رضايف رسالة دعوة للمشاركة في فعاليات مهيبة ستنظم للذكرى السنوية الـ 100 لجمهورية أذربيجان الشعبية.

وتناول السفير في الاجتماع نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وما تمخض عنه من احتلال 20 في المائة من أراضي أذربيجان من قبل قوات الاحتلال الأرمينية ونزوح أكثر من مليون لاجئ ومشرد من مسقط رؤوسهم رافعا شكره على الجانب الأردني على الموقف العادل والثابت وعلى تبني مجلس الأعيان وثيقة تعترف بمجزرة خوجالي. كما اتفق الجانبان على الإدلاء ببيان صحفي للإعلام المحلي يوم مجزرة خوجالي باسم لجنة الأخوة البرلمانية الأذربيجانية الأردنية بالبرلمان الأردني سنويا.