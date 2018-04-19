    • / رياضة

    رياضة


    ميل موغان يتعادل مع زاقاتالا

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠٨]

    إيميشلي، 19 أبريل، أذرتاج

    تعادل ميل موغان مع ضيفه زاقاتالا سلبيا في افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب حيدر علييف بمدينة إيميشلي قادها الحكم جويتشايسكي أمام 350 مشجع.

    وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من ميل موغان بالبطاقة الصفراء د49 عن نفس المخالفة.

    وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما حيث ميل موغان ثامنا برصيد 27 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 17 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي تيموروف برصيد 12 هدفا.

    AZERTAG.AZ :ميل موغان يتعادل مع زاقاتالا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:١٢]
    اقصو يخسر أمام ضيفه الجيش الرياضي
    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٤٤]
    قراداغ لوكباتان يتعادل مع مضيفه شوالان
    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤١]
    بطولة هاشموف التذكارية تنطلق في شمكير بملاقاة أقوى أستاذي العالم
    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:٠٩]
    أذربيجان تستضيف بطولة اﻻتحاد الرياضي الثانية للتضامن الإسلامي للتنس
    ميل موغان يتعادل مع زاقاتالا