ميل موغان يتعادل مع زاقاتالا
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
إيميشلي، 19 أبريل، أذرتاج
تعادل ميل موغان مع ضيفه زاقاتالا سلبيا في افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.
أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب حيدر علييف بمدينة إيميشلي قادها الحكم جويتشايسكي أمام 350 مشجع.
وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من ميل موغان بالبطاقة الصفراء د49 عن نفس المخالفة.
وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما حيث ميل موغان ثامنا برصيد 27 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 17 نقطة.
ويتصدر قائمة الهدافين لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي تيموروف برصيد 12 هدفا.
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