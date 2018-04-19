قراداغ لوكباتان يتعادل مع مضيفه شوالان

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

تعادل قراداغ لوكباتان زعيم الترتيب مع مضيفه شوالان بهدف مقابل مثله ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المقامة في إستاد أذال أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حمزة زاده أمام 200 مشجع.

وفتح الحساب شاهقولييف د14 لصالح شوالان فيما رد عليه تقيزاده د72.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وبهذا التعادل ما فتئ يتزعم قراداغ لوكباتان الترتيب برصيد 46 نقطة فيما ارتفع شوالان الى المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبزيادة مباراة.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي تيموروف برصيد 12 هدفا.