اقصو يخسر أمام ضيفه الجيش الرياضي

أقصو، 19 أبريل، أذرتاج

خسر أقصو أمام ضيفه نادي الجيش الرياضي في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 118 المنظمة على ملعب أقصو المركزي قادها الحكم نقييف أمام 250 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض الوحيد بابايف د59 فيما رد عليه مهدييف د50 وحسنوف د82 وداداشوف د90+1.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من أقصو ولاعبا من الجيش الرياضي عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

وبهذا الفوز ارتفع الجيش الرياضي الى المركز الرابع برصيد 37 نقطة فيما تجمد اقصو تاسعا برصيد 22 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي تيموروف برصيد 12 هدفا.