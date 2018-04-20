أذربيجان تصرف 9 مليارات دولار لمشاريع ممر الجنوب للغاز حتى الآن

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

قالت شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المغلقة ردا على استطلاع مراسل أذرتاج إن أذربيجان نفذت أكثر من 78 في المائة من التزاماتها المالية في مشروع ممر الجنوب للغاز حتى الآن.

وأضافت الشركة ان 9 مليارات دولار أو 1ر78 في المائة من كلفة تنفيذ التزامات البلد للفترة ما بين 2014-2020م لتمويل حصص المشاركة التي تملكها الشركة في مشاريع ممر الجنوب للغاز والبالغة 5ر11 مليار دولار قد استثمرت حتى يوم العشرين من أبريل اليوم.

كما ان الشركة صرفت 47ر0 مليار دولار لتمويل حصص المشاركة التي تملكها الشركة في المشاريع المذكورة منذ مطلع العام الجاري الى اليوم.

هذا وتأسست شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المغلقة وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 25 فبراير 2014م عن الرئيس الأذربيجاني بالرأسمال النظامي البالغ 100 مليون دولار على أن تكون 51 في المائة من أسهمها في ذمة الدولة و49 في المائة في ذمة شركة سوكار التي أسست الشركة بهدف إدارة مشاريع المرحلة الثانية من استغلال حقل شاه دنيز للغاز والمكثفات وتوسيع خط أنابيب جنوب القوقاز وخط الأنابيب العابر للأناضول وخط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي وعلى تكليف صندوق النفط الحكومي بتمويل الأسهم ذات التبعية الحكومية المباشرة لشركة ممر الجنوب للغاز ووزارة الاقتصاد بامتلاك وإدارة الأسهم ذات التبعية الحكومية.

يذكر أن عناصر مشروع ممر الجنوب للغاز أحد مشاريع الطاقة الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي تتشكل من مشاريع شاه دنيز 2 وتوسيع خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب وتاب حيث أن خط الأنابيب يقضي بنقل الغاز المستخرج لاحقا من حقل شاه دنيز 2 الواقع في قطاع أذربيجان من بحر الخزر إلى تركيا ومن ذلك البلد إلى أوروبا عبر الخط البالغ طوله 3500 كم قدر 6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا و10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا في المرحلة الأولى. ومن المخطط أن يوصل غاز أذربيجان إلى تركيا أواسط عام 2018م والى أوروبا حتى عام 2020م.