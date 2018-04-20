الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى عربات قطار مترو أنفاق باكو الجديدة

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

تفقد الرئيس إلهام علييف في العشرين من أبريل اليوم الظروف المهيأة لدى عربات قطار مترو أنفاق باكو الحديدة المحضرة حظيرة إدارة المترو.

أفادت مراسلة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أتى محطة "إيتشري شهر" لمترو انفاق باكو.

واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس شركة مترو انفاق باكو زؤور حسينوف وأحاطه علما بأن هذه العربات الجديدة المنشأة من جانب شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية عام 2018م وتبلغ سرعة القطار 90 كم ساعة وسعة عربة القطار الأولى 315 راكبا منها 38 مقعدا والعربة الوسطى بسعة 328 راكب منها 44 مقعدا. وطاقة محرك القطار 170 كيلو واط.

وتفقد الرئيس إلهام علييف عربات القطار.