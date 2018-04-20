خزر يتغلب على بناء بثلاثية دون رد

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

تغلب خزر على ضيفه بناء بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 119 المنظمة على ملعب إنتر أرينا بالعاصمة باكو ادارها الحكم حسنوف أمام 200 مشجع.

وجاءت اهداف خزر من طرف قربتوف د10 ود76 من ركلة الجزاء ومحمدزاده د50.

وعاقب الحكم لاعبا من خزر و3 لاعبين من بناء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قراره.

وبهذا الفوز ظفر خزر بالمركز الثاني برصيد 44 نقطة فيما ظل بناء خامسا برصيد 35 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي تيموروف برصيد 12 هدفا.