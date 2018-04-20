طوران يخسر أمام ضيفه صباح بثلاثية نظيفة

طاووس، 20 أبريل، أذرتاج

خسر طوران طاووس أمام ضيفه صباح الباكوي بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 120 المقامة في إستاد طاووس المركزي قادها الحكم محمدوف أمام 350 مشجع.

وسجل اهداف صباح يعقوب زاده د59 ومهدييف د64 ومحمدوف د74.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من طوران و3 لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة ارتفع صباح الى المركز السادس برصيد 33 نقطة بينما تراجع طوران طاووس الى المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي تيموروف برصيد 12 هدفا.