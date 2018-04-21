    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.96 دولار

    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:١٦]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.96 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.19 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.96 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٠]
    ارتفاع سعر برميل النفط من جديد
    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٧]
    أذربيجان تصرف 9 مليارات دولار لمشاريع ممر الجنوب للغاز حتى الآن
    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٤]
    الفالح: 145% نسبة الامتثال لاتفاق النفط العالمي في مارس
    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٤٣]
    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 76 دولار أمريكي
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.96 دولار