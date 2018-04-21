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    تأجيل 97 رحلة جوية في بكين

    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٢]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أجل مطار شودو الصيني 97 رحلة جوية بسبب البرق والأمطار الغزيرة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أن معظم الرحلات المؤجلة داخلية.

    AZERTAG.AZ :تأجيل 97 رحلة جوية في بكين
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