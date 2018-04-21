تأجيل 97 رحلة جوية في بكين
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٢]
باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أجل مطار شودو الصيني 97 رحلة جوية بسبب البرق والأمطار الغزيرة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أن معظم الرحلات المؤجلة داخلية.
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