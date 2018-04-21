رئيس الوزراء الجديد: أحاول أن نواصل مع قيادة الرئيس الأذربيجاني الطريقَ المحدد من قبل الزعيم العام حيدر علييف

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال نوروز محمدوف إنني أحاول أن واصل مع قيادة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الطريقَ المحدد من قبل الزعيم العام حيدر علييف وأجرت أذربيجان خلال تلك السنوات أعظم مشاريع العالم.

نقل مراسل أذرتاج عن محمدوف رئيس الوزراء الأذربيجاني الجديد قوله في كلمة ألقاها في الحادي والعشرين من أبريل اليوم من منصة المجلس الوطني إن أذربيجان تقع وسط التطورات الجيوسياسية وفي مثل هذه الأوضاع توقع مواصلةُ الاستقرار والتنمية مهام كبرى على عاتق كل منا. أذربيجان دولة لها موقع خاص ومكانة بارزة اليوم في العالم. ونواصل معا خدمة هذه الدولة بحسم وعزم. ونثبت هذا الطريق ملتزمين بسياسة الزعيم العام حيدر علييف.