انزلاق ارضي يدمر 3 طرق برية ذات الأهمية السياحية في شاماخي

شاماخي، 21 أبريل، أذرتاج

عرض انزلاق ارضي الطرق البرية الواصلة بين 7 مناطق سكنية وبين عاصمة محافظة شاماخي للهدم والتدمير.

أفاد مراسل أذرتاج ان غطاء الأسفلت على بعد 3 كم عن الطريق البري قوشجي وشايلي المبتعد عن مركز المحافظة 25 كم انهار انهيارا بلغ 3 أمتار عمقا لإغلاق شريط واحد من الطريق أمام الحركة. كما ان كتلة ترابية تنزلق من الجبال والأتلال تتحرك حاليا نحو الطريق المذكور الذي يتعرض في الوقت ذاته لانهيار تدريجي شريط آخر منه الى الوادي.

وأضاف ان انهيارا ارضيا وقع على الطريق البري الواصل بين عاصمة المحافظة شاماخي وبين جويلار وبادارتشول على بعد 19-20 كم أدى الى شقق كبيرة وانهيارات واسعة على الطريق الى ان الطريق الممتد على طول 54 كم يتعرض للهدم والتدمير نتيجة وقوع انزلاقات وانهيارات لدى 7 مناطق مختلفة.

وزاد ان الطريق البري الواصل بين مدينة شاماخي وبيرقولي ودميرجي أصيب بشقق عميقة وعريضة مع انهيارات لتعريض المارين وحركة المرور للخطر الكبير كما ان غطاء الأسفلت انشق من الوسط عند 3 كم من الطريق البري بير قولي – دميرجي مفيدا ان الطريق الواصل بين 3 قرى وذي الأهمية السياسية البالغة لم يشهد انهيارا او انزلاقا من قبل وابلغ ان الانهيارات الأرضية والانزلاقات مسجلة لدى 3 أماكن مختلفة من الطريق.

واحضر مكان الحادث موظفو الأجهزة والإدارات المعنية وذات الصلة وتملأ فرق صيانة الطرق البرية أجزاء تعرضت للانزلاق والانهيار لتمهيدها للتعبيد بالأسفلت الجديد.