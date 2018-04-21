باكو، 21 أبريل، أذرتاج وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الحادي والعشرين من أبريل اليوم على قرار جمهوري لتشكيلة جديدة لمجلس الوزراء. أفادت مراسلة أذرتاج ان القرار الجمهوري ينص على تعيين الموظفين الآتي ذكرهم أسفله لمناصب تالية: يعقوب عبد الله أيوبوف – النائب الأول لرئيس الوزراء علي جواد أحمدوف – نائب رئيس الوزراء علي شامل حسنوف – نائب رئيس الوزراء حاجي بالا إبراهيم أبو طالبوف – نائب رئيس الوزراء رامل ادريس عصبوف – وزير الداخلية برويز اوقتاي شاهبازوف – وزير الطاقة فكرت فروخ محمدوف – وزير العدل ساحل رافق بابايف – وزير العمل والضمان الاجتماعي كمال الدين فتاح حيدروف – وزير الطوارئ ائمار محرم محمدياروف – وزير الخارجية شاهن عبد الله مصطفايف – وزير الاقتصاد انام امداد كريموف – وزير الزراعة سمير رؤوف شريفوف – وزير المالية ذاكر عسكر حسنوف – وزير الدفاع رامن نامق قولوزاده – وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا ميكائيل جنكيز جباروف – وزير الضرائب سمير رافق نورييف – رئيس اللجنة الحكومية للإعمار والهندسة المعمارية روشن شكور رضايف – رئيس اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا ائلتشين عيسى اقا قولييف – رئيس جهاز حرس الحدود مدد غضنفر قولييف – رئيس جهاز الامن القومي اورخان سديار سلطانوف – رئيس جهاز المخابرات الخارجية. ويدخل القرار الجمهوري حيز التنفيذ اليوم يوم توقيعه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بتشكيلة جديدة لمجلس الوزراء – قائمة

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