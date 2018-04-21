مدير اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي يبحث مع وفد إعلامي باكستاني تعزيز التعاون

باكو، 21 أبريل، يونا، أذرتاج

التقى المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) المستشار عيسى خيره روبله، اليوم السبت 5 أبريل 2018، بمقر الاتحاد بمدينة جدة السعودية وفدا إعلاميا من جمهورية باكستان الإسلامية.

ورحب روبله في بداية اللقاء بالوفد الذي ضم في عضويته شاكر محمد صابر رئيس قناة أرو بالأردية، وسيد علي رئيس تنفيذي لمجموعة بول للعلاقات الدولية، وشوكت براشا رئيس قناة أج بالأردية، ومسعود مالك المدير العام لوكالة الأنباء الباكستانية (عضو المجلس التنفيذي للاتحاد). وذلك بحضور المدير العام المساعد للاتحاد زايد سلطان عبد الله. واستعرض روبله سير العمل في الاتحاد، وخطط التطوير الذي يشهده في مختلف الجوانب، والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الإعلامي الذي يضطلع به الاتحاد في سبيل خدمة العالم الإسلامي وقضاياه المتعددة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وقناتي أرو واج بالأردية، ووكالة الأنباء الباكستانية، بالإضافة إلى مجموعة بول للعلاقات الدولية، وتبادلا الأفكار والرؤى حول تطوير الجهود الإعلامية المبذولة من قبل الجانبين في سبيل خدمة عالمنا الإسلامي.

عقب ذلك تجول الضيوف في مختلف إدارات وأقسام الاتحاد، وشملت أقسام التحرير، العربي، والإنجليزي، والفرنسي، ومركز الاتحاد للتدريب الإعلامي، وأقسام التصوير والمونتاج، والحاسب الآلي، وغيرها من المرافق، حيث استمعوا إلى شرح عن المهام المناطة بها والإنجازات التي حققتها.

وقد أعرب أعضاء الوفد الإعلامي الباكستاني عن سعادتهم وسرورهم بزيارتهم لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" والالتقاء بمديره العام ومنسوبيه مبدين إعجابهم بالعمليات التطويرية الحديثة التي شهدها مقر الاتحاد، والتقنيات الكبيرة التي تم توفيرها في مختلف الإدارات والأقسام ليتمكن الاتحاد من أداء الرسالة الإعلامية التي يتولاها بالصورة المرجوة.

وأكدوا على أهمية التواصل والتعاون للاستفادة من الخبرات الإعلامية بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الإعلامي المقدم، الذي من شأنه خدمة العالم الإسلامي.