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    كشله يتغلب على ضيفه زيرة

    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٢٩]

    باكو، 21 أبريل، يونا، أذرتاج

    تغلب كشله على ضيفه زيرة بهدفين مقابل واحد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة رقم 93 المنظمة على ملعب إنتر ارينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 1000 مشجع.

    وفتح الحساب النادي الضيف د16 من ركلة الجزاء من طرف دوريج. وفي الشوط الثاني استطاع كشله نيل التعادل د50 من جانب كلينون لا بل سجل هدف الفوز د69 من قدم جوادوف.

    وبهذا الفوز ارتفع كشله الى المركز السادس برصيد 21 نقطة فيما ظل زيرة بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة.

    وعاقب الحكم لاعبين من كل ناد منهما بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    AZERTAG.AZ :كشله يتغلب على ضيفه زيرة
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