الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الروسي
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٣]
باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريريشكي.
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