منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٠٨]
باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أقيمت مباراة أخيرة لمنتخب أذربيجان للنساء لكرة القدم تحت 16 عاما ضمن بطولة التنمية لاتحاد أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في البوسنة والهرسك.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخبنا انهزم أمام فريق البوسنة والهرسك بحساب 1:2.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٣:٠٠]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٥٠]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٥٩]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٤٥]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٢٨]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٥٥]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٣]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥٦]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:١٦]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠٣]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٥٢]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٠٠]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١١]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٩]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٩]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٧]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٢]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٣٩]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٣٨]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك