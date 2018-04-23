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    منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك

    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٠٨]

    باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة أخيرة لمنتخب أذربيجان للنساء لكرة القدم تحت 16 عاما ضمن بطولة التنمية لاتحاد أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في البوسنة والهرسك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخبنا انهزم أمام فريق البوسنة والهرسك بحساب 1:2.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل البوسنة والهرسك
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