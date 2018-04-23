باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ستقام بطولة أوروبا للجودو في الفترة ما بين 26-28 أبريل في إسرائيل. أعلنت أسماء أعضاء المنتخب الأذربيجاني الذين سيشاركون في بطولة أوروبا للجودو. أفادت وكالة (أذرتاج) أن المنتخب الأذربيجاني سيضم رستم أوروجوف وهداية حيدروف (73 كلغ) وألخان محمدوف وزليم كوتسويف (100 كلغ). كما ستتنافس في مسابقة الجودو للنساء ليلى علييفا وبازارّاقجا أردينيبات (48 كلغ) وقولتاج محمدعلييفا وبويانخيشيق بوروسوران (52 كلغ) وإجينخورلو مونختسيدو (57 كلغ) وإيرينا كيندزرسكايا (78 كلغ). يذكر أن 379 لاعب للجودو من 44 بلدا سينافسون في بطولة أوروبا.

AZERTAG.AZ : إعلان أسماء أعضاء المنتخب الأذربيجاني للجودو الذين سيشاركون في إسرائيل

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