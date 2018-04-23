أذربيجان تطور التعاون مع روسيا في صناعة السيارات والسياحة

باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

ستطور أذربيجان التعاون مع روسيا في مجالات صناعة السيارات والسياحة.

أفادت وكالة الانباء الوطنية أذرتاج انه تم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال تطوير تركيب سيارات مصنع غوركي على هامش لقاء جرى اليوم بين وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفايف ووزير التنمية الاقتصادية الروسي الذي يزور البلد حاليا.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين مؤسسة اتحاد منتجعات شمال القوقاز الروسية ومركز "شاهداغ" السياحي.