الوزير يكشف عن أحجام النفط والغاز المستخرجة حتى الآن من كتلة الحقول البحرية الأذربيجانية

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

قال برويز شاهبازوف إنه استخرج حتى الآن 454 مليون طن من النفط الخام و144 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من كتلة الحقول البحرية أذري وتشيراق وجونشلي الواقعة في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

أفادت مراسلة أذرتاج عن شاهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني قوله في كلمة ألقاها في فعاليات المنتدى الدولي الثالث لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في "بحر الخزر واسيا الوسطى: التجارة واللوجستية وتكرير النفط والبتروكيماوية" في باكو الثالث والعشرين من أبريل اليوم إن أذربيجان حصلت حتى الآن على 130 مليار و551 مليون دولار من استغلال حقول أذري وتشيراق وجونشلي.